Rubano la borsa a una pensionata e prelevano al bancomat

Quattro cittadini bulgari sono stati fermati e controllati da una pattuglia dei carabinieri di Fino Mornasco in via Risorgimento, nel comune di Cassina Rizzardi (Co). Tutti domiciliati a Bologna sono accusati di aver borseggiato una pensionata di 81 anni. I quattro sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e l'indebito utilizzo del Bancomat rubato. Lo riferisce QuiComo.

Erano a bordo di un’auto con una targa bulgara, segnalata nelle banche dati. Gli inquirenti sospettavano infatti che il mezzo fosse stato utilizzato per la fuga dopo alcuni furti nei centri commerciali comaschi. Dopo i controlli e le perquisizioni, i quattro, tre donne e un uomo di di 37, 42, 44 e 49 anni, tutti domiciliati a Bologna, con precedenti di polizia, sono stati riconosciuti dal confronto con le immagini della telecamera.

Lo scorso 2 marzo, avrebbero borseggiato una pensionata di 81 anni. Con il suo bancomat erano riusciti a prelevare 500 euro. Probabilmente la signora aveva segnato in un bigliettino nel portafoglio rubato il codice della carta.

Nel corso delle indagini è stato usato il sistema S.A.R.I. (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini). Attraverso l’impiego di questa tecnologia, da un'immagine fotografica di un soggetto ignoto si riesce a effettuare una ricerca computerizzata nella Banca dati AFIS, e grazie a due algoritmi di riconoscimento facciale, si è in grado di fornire un elenco di immagini ordinate secondo un grado di similarità.