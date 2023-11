Derubata mentre l'auto è ferma al semaforo: "Nel parco tanti documenti e patenti"

Ha aperto la portiera dell'auto ferma al semaforo e ha portato via la borsa. E' accaduto poco opo le 20 di sabato sera a San Lazzaro, quando una conducente di 60 anni ha arrestato l'auto all’incrocio tra via Jussi e via Bellaria. Prontamente un uomo, con un cappuccio in testa e abbigliamento scuro, ha aperto la portiera e ha preso la borsetta. La donna ha cercato di trattenerla, ma lui è scappato, inseguito dalla donna fino al parco di via Venezia, dove ha fatto perdere le sue tracce: "Mi chiudo sempre dentro e stasera mi ero dimenticata" ha scritto la donna sui social.

Nonostante le grida, la vittima sulla sua strada non ha trovato passanti che potessero aiutarla, ha chiamato il 112 e sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di San Lazzaro che hanno contattato il figlio della donna e avviato le indagini, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ora si cerca un giovane, giaccone marrone e barba.

Ieri, la donna insieme ai familiari è tornata nel parco per cercare la borsa e i documenti e, strano ma vero, li ha trovati, ad esclusione delle carte di credito e di identità: "Fatto più curioso - scrive - che nel boschetto a destra degli orti verso l'entrata dei dinosauri (il Parco della Preistoria - ndr) ho rinvenuto diversi documenti, tessere sanitarie, patenti di persone diverse quindi il modus operandi è il medesimo". Ha consegnato e denunciato ai Carabinieri.

Nei giorni scorsi i militari della stazione di Casalecchio hanno arrestato un uomo di 49 anni per furto aggravato, ritenuto responsabile di diversi borseggi e furti del portafoglio.