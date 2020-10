Furto in casa a Casalecchio: "Hanno ribaltato tutto. Violato l'intimo della nostra vita familiare"

“Eravamo sconvolti, non potevamo credere ai nostri occhi. Abbiamo trovato la casa completamente ribaltata, ogni stanza era a soqquadro”. A raccontare a Bologna Today quanto accaduto sabato scorso è la proprietaria di un appartamento in zona via Ugo Bassi a Casalecchio di Reno, vittima di un furto con scasso messo a segno tra le 18 e le 21. “E’ sconvolgente pensare che delle persone siano riuscite ad arrampicarsi da un sottilissimo cavo parafulmine che scorre su una parete del palazzo fino al nostro balcone, e che una volta dentro abbiano fatto quello che volevano, mettendo le mani ovunque e ribaltando qualsiasi cosa in cerca di oggetti di valore – spiega la donna, che in quella casa vive insieme al marito e due figli - Hanno rovesciato cassetti, aperto armadi e frugato in ogni angolo, e alla fine hanno rubato una fede e 50 euro. Ho trovato però delle valigie all’ingresso, contenenti nostre scarpe, vestiti, un profumo e una piccola telecamera che probabilmente non sono riusciti a portare via. Non sappiamo che pensare, se non che siano stati disturbati e che siano dovuti scappare in fretta”.

Il colpo è stato messo a segno quando tutta la famiglia era via dall’abitazione, e al momento nessuno dei vicini sembra aver sentito o notato nulla di strano. E nonostante sia già trascorso qualche giorno dall’accaduto, la donna è ancora sconvolta: “Quando abbiamo aperto la porta di casa siamo rimasti sotto shock, e anche dopo aver realizzato quanto accaduto eravamo senza parole. Solo adesso stiamo iniziando a metabolizzare. Ho trascorso tre giorni a pulire, disinfettare e mettere in ordine, prendendo anche dei permessi da lavoro perché non c’è un angolo dove i responsabili del furto non abbiano messo le mani. Sono anni che abitiamo in questa zona e non è mai accaduto nulla di simile”. E ancora: “E’ una sensazione orribile, è come sentirsi violati nel proprio intimo, o meglio hanno violato l'intimo della nostra vita familiare. Sono riusciti a portare via una fede di nozze, quindi dal grande valore affettivo, e dei soldi, ma il pensiero che abbiano toccato tutto, compresi indumenti e oggetti personali, è veramente brutto”.

Su quanto accaduto è stata presentata regolare denuncia ai Carabinieri della locale stazione: “Non ci sono molte cose da aggiungere – conclude la donna – Siamo già andati dai Carabinieri e fortunatamente non eravamo in casa quando sono entrati, ma dopo quanto accaduto ci siamo attrezzati con dei sistemi di allarme per cercare di sentirci più sicuri tra le mura della nostra abitazione. Spero che non ricapiti mai più”.