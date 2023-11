Rocambolesca scalata, poi il tentativo di scasso: furto in casa naufraga

Si è arrampicato lestamente, ma mentre stava scavalcando un balcone per intrufolarsi nell'appartamento preso di mira qualcosa è andato storto. Così il colpo è naufragato ed è finito nei guai un 50enne, che ora dovrà rispondere di tentato furto in abitazione.

Il topo d' appartamento è stato colto sul fatto lo scorso weekend, a metà pomeriggio, in zona Palmiro Togliatti. A sventare il furto il provvidenziale intervento di una residente, che trovandosi ad assistere alla scalata rocambolesca del malintenzionato non ha perso tempo ed ha subito allertato la polizia. La donna ha riferito di aver appena sorpreso un soggetto arrampicarsi su un balcone, arraffare i panni stesi ad asciugare e tentare si scassinare la portafinestra.

Appresa la notizia, in breve una volante è dunque sul posto. Gli agenti sono riusciti a cogliere in flagranza di reato il balordo. Identificato in un cinquantenne italiano, pregiudicato, l'uomo è stato arrestato per tentato furto in abitazione e posto ai domicilia ri in attesa di direttissima.