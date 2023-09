Furto all'Opera Marella: smura la cassaforte e la carica sulla bici

Notte "brava" per un italiano 54enne denunciato per ricettazione dai Carabinieri quella tra venerdì e sabato. E' iniziato tutto quando un residente ha chiamato il 112 e ha riferito di aver visto strani movimenti all'interno di un laboratorio analisi di via dell'Artigiano, nel quartiere San Donato.

La pattuglia lo ha sorpreso all'interno dei locali del centro medico e ha approfondito i controlli. Sulla bici che aveva usato per spostarsi è stata trovata una piccola cassaforte chiusa e l'uomo aveva con sé anche tre telefoni cellulari.

All'interno della cassaforte vi erano custoditi 2.600 euro e diversi documenti che sono serviti ai militari per risalire al luogo del furto: è stato così appurato che era stata appena smurata dalla sede dell'Opera Padre Marella, nella vicina via del Lavoro, la storica opera pia bolognese che si occupa di emarginazione. Gli operatori del centro non si erano ancora accorti del furto, così il maltolto è stato restituito.

Il 54enne, che ha alle spalle diversi precedenti, era affidato in prova ai servizi sociali. Ora è di nuovo nei guai.