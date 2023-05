Ricarica la sua Tesla con la corrente del Comune, scatta denuncia

Un automobilista è stato denunciato per furto aggravato dai Carabinieri. L’uomo, secondo l’Arma, avrebbe più volte ricaricato la sua auto elettrica, una Tesla, utilizzando la corrente elettrica pubblica.

Le indagini sono partite lo scorso 23 maggio, quando un dipendente dell’ufficio tecnico di un comune appenninico ha riportato ai Carabinieri di aver visto un uomo utilizzare più volte e senza autorizzazione la corrente elettrica del comune. I militari si sono quindi recati sul posto e hanno trovato l’auto collegata abusivamente ad una presa elettrica industriale di proprietà del Comune di Vergato.

La frode è stata successivamente confermata anche dalle riprese video acquisite dai Carabinieri, i quali hanno constatato come, nei giorni precedenti, l’uomo avesse utilizzato la stessa presa elettrica in altri quattro episodi. Il proprietario dell’auto, rintracciato poco dopo, si è difeso affermando che una persona in paese gli aveva permesso di utilizzare la corrente elettrica. La versione non ha convinto i Carabinieri, che hanno quindi denunciato l’uomo.