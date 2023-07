Ruba il gasolio al deposito dei bus, ma torna sul "luogo del delitto"

I Carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 47enne, di origine campana, residente a Baricella,, autotrasportatore, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

È successo a Granarolo dell’Emilia durante la notte di domenica, poco dopo mezzanotte, quando i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino, che riferiva di aver visto in via Minzoni, frazione di Cadriano, dei movimenti sospetti.

Nei pressi della ditta Gobus srl, subappaltatrice della società Tper, due persone si sarebbero allontanate da alcuni autobus in sosta, lasciando a terra, in una pozza di gasolio, due taniche da 25 litri, una piena e una vuota, quest’ultima collegata con un tubo di gomma per travasare il gasolio. I militari, intervenuti sul posto, hanno avviato le ricerche dei responsabili.

Un uomo però è tornato vicino alla Gobus per recuperare l’auto, una Golf, lasciata lì parcheggiata. Nonostante l'atteggiamento polemico, è stato per perquisito, visto che i militari avevano percepito l'odore di gasolio provenire dalle mani e dalle scarpe dell’uomo.

All’interno del cofano dell’auto, i militari hanno rinvenuto un martello, un piede di porco, una chiave a pappagallo e uno scalpello, tutti posti successivamente sotto sequestro, unitamente al tubo di gomma usato per travasare il carburante. Il gasolio già asportato è stato recuperato e restituito.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna il 47enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.