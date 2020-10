Fuga dalla porta d'emergenza, ma suona l'allarme. Ladri in manette

Si sono spostati da Bologna a Modena per rubare attrezzi da lavoro all'Obi di via Ovidio, ma non avevano messo in contro il sistema d'allarme collegato con la centrale operativa delle forze dell'ordine, così i Carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso tre uomini che salivano rapidamente a bordo di un'auto, per poi allontanarsi a fari spenti.

Come riferisce Modena Today, i tre ladri erano usciti dalla porta d'emergenza del negozio, facendo scattare l'allarme. La macchina sospetta è stata fermata per un controllo e in breve tempo i tre sono stati incastrati, si tratta di un 36enne, un 25enne e un 20enne residenti nel bolognese. Un rapido controllo dei codici a barre delle etichette della merce - oltre che al confronto con i gestori del negozio Obi - ha chiarito che gli strumenti erano stati rubati poco prima. Il valore di vendita era di circa 800 euro.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato e i tre sono stati ammanettati con l'accusa di furto aggravato. Condotti in cella presso il Comando dell'Arma di Modena e della Tenenza di Castelfranco, sono stati trattenuti fino al processo per direttissima.