Via dall’outlet con scarpe e felpe, ma senza pagare: tre minori denunciati

Tre ragazzi di 17 anni, tutti stranieri, sono stati denunciati dai Carabinieri per furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 26 novembre, quando un addetto alla vigilanza dell’outlet di Castel Guelfo ha avvertito il 112 dicendo di aver fermato tre minori i quali, secondo il racconto, avevano rubato della merce in due negozi. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i tre ragazzi in possesso di tre felpe firmate Puma, già indossate, e di un paio di scarpe di marca Nike che uno dei ragazzi aveva già ai piedi. Il tutto era stato rubato poco prima, dato che erano evidenti i segni di rimozione delle placche antitaccheggio. Tutta la merce è stata riconsegnata ai due negozi, anche se ormai non più rivendibile perché danneggiata.

I tre minori sono quindi stati denunciati e riaffidati al responsabile della comunità per minori dove risiedono.