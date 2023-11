Tenta il taccheggio in un negozio di abbigliamento: arresto in pieno centro

Sabato 11 novembre un uomo di 45 anni è stato arrestato in pieno centro dopo aver tentato di rubare della merce in un negozio di abbigliamento. La scena è iniziata dentro l'OVS di via dei Mille, dove l'italiano, su cui gravavano precedenti penali, si era nascosto dentro un camerino e aveva così iniziato a togliere le placche antitaccheggio alla refurtiva.

Insospettita dal fare circospetto dell'uomo, non vedendolo più uscire dalla cabina, una commessa si è avvicinata e ha colto in fallo il 45enne. Non vedendo alternative se non la fuga, l'uomo si è precipitato di corsa fuori dal camerino, nel tentativo di raggiungere l'uscita dal negozio con 250 euro di merce non pagata, arrivando alle mani con l'addetto alla vigilanza che tentava di bloccarlo.

A fermarlo definitivamente è stata una volante della polizia, che lo ha intercettato sotto il portico e lo ha arrestato per rapina impropria. La merce è stata invece restituita al negozio.