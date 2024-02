Il ladro 'devoto' che si toglie le scarpe e ruba i quadri dei papi

Devoto o furfante? Per ora è stato denunciato per tentato furto ed accompagnato dai Carabinieri all’Aeroporto Marconi per dare esecuzione alle operazioni di rimpatrio. Protagonista un 44 enne albanese, disoccupato e senza fissa dimora, già gravato da precedenti di polizia specifici.

L’uomo è accusato di aver rubato due quadri da muro, con cornice di legno dorata delle dimensioni di 30x25 cm, raffiguranti, uno Papa Giovanni Paolo II e l’altro Papa Benedetto XVI. La "profanazione" è stata compiuta al Santuario della Beata Vergine di Poggio Piccolo di Castel San Pietro Terme.

Ad accorgersi della sparizione dei quadri dalla parete, l’11 gennaio scorso, era stato il Rettore del Santuario che si era rivolto ai militari per sporgere denuncia. I due quadri erano stati ritrovati due giorni dopo, avvolti da un telo bianco e nascosti dietro a un vaso, da due volontarie del Santuario che stavano pulendo la sagrestia.

Analizzando le immagini della videosorveglianza, i Carabinieri hanno scoperto che a staccare i due quadri e a nasconderli dietro al vaso era stato un uomo, mendicante, che prima di entrare nel Santuario si era tolto le scarpe. Rintracciato a Castel San Pietro Terme nel pomeriggio del 5 febbraio scorso, dopo essere stato identificato è risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dall’Autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato accompagnato dai Carabinieri all’Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi per dare esecuzione alle operazioni di rimpatrio.