Esce senza pagare Brunello e Vecchia Romagna: in manette

La compagnia Carabinieri di Imola ha arrestato un cittadino tunisino di 24 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, rapina e furti.

Il giovane, nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio, all'interno del Supermercato "Coop Reno" del centro commerciale "Leonardo", dopo essersi impossessato di varie bottiglie di alcolici e super alcolici, tra i quali il vino Brunello di Montalcino e il liquore Vecchia Romagna, per un valore totale di 250 euro circa, ha forzato il sistema anti-taccheggio e ha danneggiato i sigilli, poi ha cercato di superare la barriera delle casse senza pagare la merce.

E' stato bloccato dagli addetti alla vigilanza che subito hanno chiamato il 112. I militari hanno recuperato la refurtiva che però non risultava più vendibile perchè danneggiata. Il 24enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e rinchiuso nelle camere di sicurezza dei Carabinieri. Si è celebrato ieri il processo per direttissima: l'arresto è stato convalidato, lo straniero è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nell'intera provincia di Bologna.