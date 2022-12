Furto a segno con lo stratagemma della gonna a doppio fondo

Furto al supermercato a segno con un singolare stratagemma messo a punto da una 32enne rumena, disoccupata e residente a Bologna. E’ successo alle ore 11:00 del 30 novembre scorso, quando i militari sono intervenuti in un supermercato di Minerbio per identificare una cliente che aveva tentato di allontanarsi dal locale, attivando il sistema antitaccheggio che sperava di avere eluso.

Inizialmente, la cliente ha negato di aver asportato alcunché, sostenendo di essere entrata nel locale per acquistare soltanto una merendina e facendo vedere che null’altro aveva nella borsa. Quando però è stata sottoposta a perquisizione personale, è stata sorpresa in possesso di una cinquantina di confezioni di tonno nascoste in una tasca interna della gonna appositamente creata per occultare la merce rubata.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del supermercato. La donna è stata denunciata dai Carabinieri per tentato furto aggravato.