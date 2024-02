Entrano in treno senza bagagli, escono con due valigie: fermati due giovanissimi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due giovani, un minorenne e un 18enne, entrambi di origine straniera, sono stati fermati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Il più giovane, su cui gravavano già alcuni precedenti, è stato denunciato, mentre il maggiorenne è stato arrestato.

I fatti risalgono alla sera di ieri, giovedì 8 febbraio, attorno alle ore 21.30, quando i due ragazzi sono saliti su un treno ad alta velocità senza bagagli, per poi riscendere poco dopo con due valigie. Notati da un agente della polfer, i due giovani sono stati seguiti fino a via Nicolò Dall’Arca, dove si erano appartati per rovistare all’interno delle valigie. L’agente ha quindi avvertito il 113, e gli agenti hanno colto i ladri in flagranza di reato.

Per il più giovane, già denunciato in precedenza lo scorso 5 febbraio per taccheggio e il giorno seguente per una rapina in piazza Minghetti – dove aveva rapinato un turista inglese, rubandogli il cellulare – è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso. Il maggiorenne, invece, è stato arrestato con lo stesso capo di accusa. Le due valigie e il loro contenuto sono state recuperate e restituite alla legittima proprietaria.