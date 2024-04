Chiuso tratto della Futa per lavori di somma urgenza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un tratto della strada statale 65 “della Futa” è stato chiuso al traffico sino alle 10.30 circa di oggi 4 aprile 2024 per consentire interventi urgenti di ripristino di un attraversamento idraulico all’altezza del km 72,500, nel comune di Loiano, nella Città metropolitana di Bologna.

Sul posto è intervenuto il personale Anas. Avviati gli interventi di riparazione per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

La viabilità era stata convogliata sulla viabilità urbana di Loiano. Nel dettaglio, il traffico proveniente da Bologna in direzione Firenze era stato fatto deviare al km 72,600 su via Roma, mentre in direzione opposta la deviazione era disposta al km 71,700 in via delle Piane, con divieto ai mezzi pesanti. Il restante tratto di via Marconi, era rimasto percorribile fino alla Piazza Dante (km 72,500).