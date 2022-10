Monzuno: la gatta Chicchi, 31 anni, uccisa da un cane (senza guinzaglio): Dolore e commozione sul web

"31 anni, cancellati in pochi secondi". Così Daniela, la compagna umana della gatta da record Chicchi di Monzuno, ha commentato quanto accaduto alla povera bestiola qualche giorno prima: attaccata e ferita a morte da un cane di taglia medio grande, poco lontano da casa. Straordinariamente longeva per la sua specie, la gatta era solita addormentarsi prendendo il tepore davanti al giardino di casa. Una routine quotidiana, infranta dall'arrivo del cane che, non si sa se per rabbia o per gioco, l'avrebbe morsa e sbattuta, ferendola mortalmente.

La storia, che ha avuto ampia eco mediatica, ha fatto rapidamente il giro del paese, scatenando la commozione dei gruppi social di vicinato e non solo. I carabinieri, interessati della vicenda, hanno finto con il denunciare il proprietario del cane autore del gesto, un 54enne, per omessa custodia. Lo stesso proprietario del cane si sarebbe fatto avanti per scusarsi con la sua omologa che però ha fatto sapere di non averle accettate. "Nessuno mi riporterà indietro la mia Chicchi -si è sfogata Daniela sui social- uccisa nel bosco a 2 metri dalla nostra recinzione mentre dormiva al sole di un caldo pomeriggio autunnale".

Sull'eccezionale longevità del felino, la proprietaria -si legge sulle pagine del Resto del Carlino- "è nata nel 1991 da una gatta che avevamo prima. Non ha mai avuto un pedigree né nulla di simile, ma so per certo l'anno di nascita. Aveva partorito due gattini, che sono morti entrambi a circa vent'anni, ben prima di lei".