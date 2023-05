"Avevo 23 anni. Sono morto e ho vissuto all'inferno. E' li che ti porta la ludopatia" | VIDEO

"Ho 72 anni e ho iniziato a giocare negli anni '70, è stata una casualità, non avevo mai giocato né a carte né adi altro". A parlare è un giocatore compulsivo che ha voluto rendere la sua testimonianza in occasione dell'inaugurazione dello sportello "Vite in gioco" presso la Casa di Comunità del Navile.

Abitava vicino all'Ippodromo e ha cominciato per scherzo quasi: "Abbiamo voluto provare e ho fatto la mia prima scommessa inconsapevolmente. Lì è cambiata tutta la mia vita cioè, sono morto e avevo 23 anni. Ho continuato a vivere all'inferno. Sono stato talmente bravo da riuscire a nascondere tutto a tutti".

Un percorso classico, con una "scarica" che non ha mai più provato. E' arrivato a prendere l'aereo per andare a scommettere, poi il denaro cominciò a scarseggiare, quindi prima la vendita della casa, poi di un capannone.

Lo sportello

E' aperto due giorni a settimana (martedì ore 15-18; venerdì ore 16-19), è gratuito, ad accesso libero o su appuntamento. Una volta al mese (il terzo martedì del mese ore 15-18) è presente presso lo sportello un avvocato per ascolto e orientamento legale in caso di problemi di debito, sovra indebitamento o danni al patrimonio familiare causati dal gioco d'azzardo. In questo modo si può iniziare ad affrontare la propria situazione debitoria per capire come migliorarla. L'orientamento legale è aperto a tutto il contesto in cui la persona con dipendenza vive.

Utile anche avere informazioni e approfondimenti sul gioco d'azzardo a cittadini e associazioni, con l'obiettivo di promuovere cultura sul tema, in piena sintonia con le azioni di sensibilizzazione e prevenzione sul gioco d'azzardo.