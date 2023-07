Giovane coppia arrestata per furto

I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato una coppia di ventenni, entrambi di origine straniera, accusati di furto aggravato e ricettazione. È successo nel pomeriggio di giovedì scorso, quando i carabinieri della Centrale operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un dipendente di un supermercato di Medicina perché una cliente si era allontanata senza pagare la merce. La donna è stata identificata poco dopo mentre si stava allontanando dal supermercato assieme alla figlia di un anno che trasportava nel passeggino. La 20enne stava cercando di raggiungere il marito, in attesa a bordo di un’auto parcheggiata lì vicino. Non riuscendo a dileguarsi per la presenza dei carabinieri, è tornata nel supermercato per restituire la merce nascosta nel passeggino: 96 scatolette di tonno e una bottiglia di rum del valore di 237 euro. All’interno dell’auto, i carabinieri hanno trovato altre 156 scatolette di tonno, 31 confezioni di caffè e una confezione di lasagne del valore di circa 500 euro di cui i due 20enni non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo e la donna sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio con rito direttissimo.