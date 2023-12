Quindicenne scomparsa, ritrovata a Casalecchio

È stato, alla fine, solamente un grande spavento per i genitori della quindicenne di cui, da due giorni, si erano perse le tracce. L’adolescente, come ricostruito dalla polizia, si era allontanata da casa volontariamente, ed era stata ospitata da una amica coetanea. La ragazza è stata rintracciata al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio grazie al lavoro della Questura: come sottolineato dalla dirigente della Divisione Anticrimine Silvia Gentilini, "siamo partiti dal positioning del telefono (individuando cioè la cella a cui era agganciato il dispositivo, ndr)", ma ad essere decisiva è stata "la collaborazione degli amici, dei loro genitori e della scuola", grazie alla quale "siamo riusciti a sapere che questa ragazza poteva trovarsi con un'amica al centro commerciale Gran Reno". Come riportato dall’agenzia Dire, sul posto sono arrivati i Carabinieri di Casalecchio, che effettivamente hanno trovato la ragazza e riaffidata ai propri genitori.