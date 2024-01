Raid sulle auto in sosta, gomme bucate con un trapano

Atti vandalici a ripetizione ai danni di alcuni veicoli in sosta a Imola, dove i Carabinieri nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio hanno denunciato un 67enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di danneggiamento aggravato e continuato.

È successo verso le ore 18 circa quando la centrale operativa, precedentemente allertata da un cittadino, ha inviato una pattuglia del radiomobile in via D’Azeglio, dopo che un’automobilista 43enne, con la collaborazione di un passante, testimone dell’accaduto, avevano fermato il 67enne, che pochi istanti prima, con l’utilizzo di un trapano portatile a batteria, aveva danneggiato il furgone del 43enne forando entrambi i pneumatici sul lato sinistro del veicolo.

All’arrivo dei militari, il testimone ha riferito di aver notato un signore anziano chinato in modo sospetto davanti al furgone parcheggiato poco distante da lui. Ad insospettirlo è stato anche il rumore riconducibile a quello simile alla fuoriuscita di aria da uno pneumatico. Allertato il proprietario del veicolo, hanno insieme seguito e bloccato il malintenzionato mentre cercava di nascondere un trapano sotto la propria giacca. L’attività dei militari ha permesso di accertare che nella vicina via Pisacane si erano verificati altri episodi analoghi commessi ai danni di quattro veicoli in sosta.