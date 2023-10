Guida ubriaco per 5km, paura in Val di Zena. Le immagini della folle corsa | VIDEO

Una folle corsa a zig-zag, per almeno cinque chilometri lungo la Val di Zena, da Pianoro fino al Ponte del Farneto. Al volante un uomo completamente ubriaco. È successo nel pomeriggio di venerdì 27. Le immagini del video sono scioccanti: l’uomo, lanciato ad alta velocità sulla strada, sbanda continuamente e più volte rischia il frontale contro le auto che arrivano dal senso opposto. Un pericolo per la sua vita e per quella degli automobilisti. Al suo inseguimento un altro guidatore appartenente all’associazione nazionale carabinieri, che ha allertato la polizia locale di San Lazzaro. A fermare sono stati proprio gli agenti che, stando a quanto riporta èTV, hanno identificato l’uomo come un 36enne domiciliato nel bolognese, che aveva un tasso alcolemico quasi 7 volte il consentito ed è stato così denunciato.

Le immagini ricordano un episodio molto simile, avvenuto a Galliera, dove sempre un guidatore ubriaco alla guida aveva prima sbattutto contro un marciapiede e, incurante, aveva proseguito la guida. Era stato ripreso dalle telecamere della Municipale e successivamente fermato.