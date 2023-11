Halloween in zona Universitaria: ecco com’è andata | VIDEO

Per la Polizia “nessun episodio di rilievo”, ma i residenti continuano a protestare: “Anche noi abbiamo dei diritti”

I comitati dei residenti del centro storico attaccano, ancora una volta, l’amministrazione comunale. Oggetto della contesa è la serata di Halloween: tantissimi giovani si sono riversati per le vie della zona Universitaria, tra via Petroni e le piazze Verdi e Aldrovandi, creando “schiamazzi e assembramenti”. A dirlo è Giuseppe Sisti, presidente del comitato dei residenti di via Petroni, che ha criticato fortemente la scelta di presidiare solo alcuni perimetri della zona lasciando il resto senza vigilanza.

Bilancio positivo, invece, per la Polizia, che su piazza Aldrovandi ha disposto un servizio interforze per “garantire una cornice di sicurezza dell’area interessata dall’ordinanza firmata dal sindaco. Nel corso della serata – scrive la Polizia in una nota – abbiamo rilevato un afflusso ordinato e contenuto senza particolari criticità nell’arco degli orari previsti”.