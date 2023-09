Di notte sullo scooter a fari spenti: nel marsupio di un 14enne un coltello a serramanico

Sfrecciano su uno scoter a fari spenti nella zona industriale. Hanno 14 e 15 anni i ragazzini fermati dai Carabinieri del Radiomobile la notte dell'11 settembre scorso vicino alla stazione di Imola.

Poco dopo le 2.30 i militari in servizio hanno visto i due in sella a uno scooter, a tutta velocità e a fari spenti, così hanno intimato l'alt e, li hanno controllati: si tratta di due minorenni italiani, studenti e incensurati, un 15enne alla guida e un 14enne sul sedile del passeggero.

I Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo che è terminato col ritrovamento e il sequesttro di un coltello a serramanico che il 14enne teneva nel marsupio. I due sono stati accompagnati in caserma e riaffidati ai genitori. il 14enne è stato denunciato un 14enne italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il 15enne, alla guida dello scooter, non è stato denunciato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno denunciato un 14enne e un 15enne per rapina in concorso. L'’indagine è scattata, quando la madre di un ragazzo di anni 11 ha denunciato ai Carabinieri che nel pomeriggio del giorno precedente, il figlio e un amico coetaneo, erano stati affrontati al Parco della Carrucola da due ragazzi più grandi.