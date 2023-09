I minori che minacciano due bambini per pochi spiccioli

Minacciati al parco per due euro. I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno denunciato un 14enne e un 15enne per rapina in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

L'’indagine è scattata il 21 maggio 2023, quando la madre di un ragazzo di anni 11 ha denunciato ai Carabinieri che nel pomeriggio del giorno precedente, il figlio e un amico coetaneo, erano stati affrontati al Parco della Carrucola da due ragazzi più grandi, di cui uno con indosso una borsetta griffata.

Dopo averli minacciati, li avrebbero costretti a svuotare le tasche, impossessandosi di pochi spiccioli (circa 2 euro) e fuggendo subito dopo in direzione della stazione ferroviaria.

E' immaginabile lo spavento dei due 11enni che avrebbero fornito una descrizione accurata dei fatti. I Carabinieri, come di consueto, hanno visionato i filati delle telecamere di sorveglianza pubblica installate in zona e sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori del reato: il 14enne e il 15enne, denunciati per rapina in concorso.

La notte del 31 agosto tre minori, di 15 e 16 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per il reato di furto aggravato in concorso. Hanno rubato diversi oggetti dopo aver mandato in frantumi il finestrino di un'auto parcheggiata.