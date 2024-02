Al volante con 5 kg di hashish nello zainetto: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nei giorni scorsi una pattuglia di Polizia locale, mentre svolgeva controlli di sicurezza stradale in piazza dei Martiri, ha fermato un'auto guidata da un ragazzo italiano di 21 anni. Durante i controlli il conducente è apparso molto agitato e dall'abitacolo del veicolo proveniva un forte odore di sostanza stupefacente.

La pattuglia ha così trovato nell'auto uno zainetto contenente 5,1 kg di hashish divisi in panetti. Il ragazzo è stato posto in arresto e, in seguito alla perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, altra sostanza stupefacente e banconote per un valore totale di 4.300 euro, tutto sequestrato insieme alla droga.

L'arresto è stato convalidato dal Giudice nella direttissima del 28 febbraio. Il ragazzo, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.