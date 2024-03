QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incendio tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, dove un veicolo si è incendiato per cause ancora non rese note.

Al momento dal km 7, in direzione Bologna, si registra coda di 1 km. Si è alzata un'alta colonna di fumo.

notizia in aggiornamento