Incendio in A13: nove chilometri di coda in direzione Padova

Veicolo in fiamme sulla A13 in direzione Padova. L’auto, ora spenta, è ferma al chilometro 29, nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Ferrara sud, ma al momento si marcia su una sola carreggiata e si registrano code per oltre nove chilometri.

Sul luogo dell’incendio, come scrive Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia in direzione Padova, si consiglia di uscire a Bologna Interporto percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ferrara sud.