Incendio in Bolognina, a fuoco un box di lamiera

Un incendio è scoppiato in tarda mattinata in Bolognina. A prendere fuoco, in via Gobetti, attorno alle 12 e 45, un box in lamiera adibito a deposito attrezzi.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che si sono attivati per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia locale e il personale del 118.