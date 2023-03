Fiamme alla ex caserma Stamoto: si incendia lo stabile abbandonato

Bella serata di ieri, intorno alle 21, due squadre degli Vigili del Fuoco sono intervenute in via Castelmerlo, nel quartiere Savena. A prendere fuoco il pianto terra e il primo della caserma dismessa Stamoto.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, visto che lo stabile è frequentato da persone senza fissa dimora ed è spesso nel mirino delle forze dell'ordine che periodicamente lo sgomberano, anche per questioni di sicurezza, oltre che di ordine pubblico.

La ex caserma rientra nell'accordo tra Università di Bologna e il Ministero della Difesa per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree militari.

A dicembre del 2021 i i collettivi avevano riaperto i cancelli per contestare la non fruibilità di "una delle più grandi aree militari dismesse in città (14 ettari)".

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco avevano spento un incendio che si era sviluppato da un cumulo di rifiuti in via Cerodolo, in zona Roveri.