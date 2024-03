Incendio nella mattina di oggi, 27 marzo, all’interno di un’azienda che alleva camole nel Bolognese. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Monterenzio, in via della Rocca 13, intorno alle nove per sedare le fiamme improvvisamente divampate all’interno di una stanza del magazzino. Il rogo è partito dalle farinacee utilizzate come mangime per gli animali e fortunatamente è rimasto circoscritto allo spazio in cui venivano stoccate. Alte le fiamme, che hanno annerito parte della facciata dell’edificio.

In quel momento il personale dell’azienda era al lavoro ma nessuno di loro è stato coinvolto. A chiamare il numero d’emergenza è stato uno dei lavoratori. Sul posto è intervenuta una squadra da San Lazzaro e una dalla Centrale di Bologna con autobotti e ispettori, oltre ai Carabinieri. Rimane ancora da chiarire cosa possa aver fatto partire la scintilla che ha innescato il fuoco.