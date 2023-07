Incendio a Ozzano durante lo spettacolo pirotecnico | FOTO

Poche ore prima dell'incendio scoppiato a Monghidoro, in Appennino, un altro rogo è stato registrato nel bolognese. E' accaduto nella serata di ieri, 25 luglio, a Ozzano durante la Sagra in occasione di San Cristoforo, Patrono del comune, organizzata dalla parrocchia.

Nell'occasione è stato allestito uno spettacolo pirotecnico in un’area agricola adiacente alla chiesa . Le fiamme - ricostruiscono i vigili del fuoco intervenuti sul luogo - sono scaturite da qualche favilla generata dai fuochi di artificio e hanno interessato una piccola porzione di terreno circostante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma tanta è stata la preoccupazione dei residenti.

"I fuochi sono stati accesi alle ore 23 circa - racconta una residente - a pochi metri dalla via pubblica e poco distante dal nuovo complesso residenziale di via San Cristoforo, nonostante il forte vento che fin dal mattino ha interessato con raffiche intense tutta la zona. Alcuni condomini, preoccupati, hanno tentato, prima della festa, di dissuadere dall’accensione delle micce. Poco dopo l’accensione, le schegge ardenti hanno iniziato a cadere ovunque, trascinate dal vento impetuoso. Per puro caso le fiamme non si sono propagate fino agli edifici e alle automobili parcheggiate all’interno dell’area condominiale".

"Già l’anno scorso - continua la residente - alcuni condomini avevano tentato di sensibilizzare al problema l’Amministrazione comunale e la Parrocchia, sperando che il buon senso avrebbe consigliato per una rinuncia ai fuochi o perlomeno per una diversa e più sicura dislocazione".

L’auspicio - conclude - è che l'accaduto di ieri serva da monito e possa convincere a non organizzare più spettacoli di questo tipo così in prossimità dei centri abitati.