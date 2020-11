Ozzano, incendio in un appartamento: morta una donna

Tragico il bilancio dell'incendio scoppiato questa mattina a Ozzano, in seguito al quale una donna di 71 anni ha perso la vita. Il fuoco è divampato all'interno di un appartamento di una palazzina di due piani in via Fratelli Cervi, dove abitano due famiglie.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, cinque squadre dei Vigili del Fuoco da Budrio e Bologna e i Carabinieri.

Alcune persone sarebbero riuscite a uscire dalla casa prima che le fiamme si propagassero in tutto l'appartamento, mentre una donna è stata estratta dall'abitazione dai caschi rossi , ma tutti i tentativi di rianimarla sarebbo stati vani.

Indagini e rilievi sono attualmente in corso.