Soccorso dei Vigili del fuoco durante la notte di Natale. Intorno alle 3 e mezza la squadra della centrale di Bologna è intervenuta in un condominio al civico 4 di via Tommaso Casini, poco lontano dal centro commerciale Meraville, nel quartiere di San Donato. Fiamme e fumo hanno cominciato a sprigionarsi in un appartamento residenziale al 14esimo piano: ad andare a fuoco sono stati il divano e il tavolino del soggiorno.

A causa delle inalazioni quattro inquilini sono rimasti intossicati e sono stati trasportati all'ospedale Sant'Orsola dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Secondo quanto riportato dagli stessi residenti, il rogo sarebbe stato causato da una candela lasciata accesa. Dalle foto si vede come l'incendio, sedato sul principio dai vigili del fuoco, abbia incenerito quasi completamente i due mobili, con le fiamme che hanno annerito anche le pareti fino al soffitto, senza però propagarsi nelle altre abitazioni dell'edificio.