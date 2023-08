Tir in fiamme sull’A1: code in direzione Firenze

Un intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario attorno alle ore 3.30 di venerdì 4 agosto per un incendio ad un mezzo pesante. Il tir si trovava sulla variante di valico sud, al chilometro 25, all’interno di una galleria. Sul posto sono è intervenuto anche il personale di ASPI e della Polizia Locale e il traffico è stato momentaneamente interrotto. Non risultano persone coinvolte.

In direzione Firenze, come specifica una nota di Autostrade, si registrano circa 2 km di coda per il ripristino dei danni. Attualmente si marcia ad una sola corsia. Inoltre, si registrano 13 km di coda sulla A1 Panoramica tra Sasso Marconi e Aglio verso Firenze.