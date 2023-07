Fugge dopo aver investito una ragazza, è accusato di omissione di soccorso

Una ragazza di 27 anni è stata investita ieri sera da un’auto nei pressi di San Giovanni in Persiceto. L’automobilista alla guida dell’auto, un 60enne italiano, dopo l’incidente è scappato, ma è stato rintracciato in mattinata dai carabinieri. È stato denunciato per omissione di soccorso. La ragazza si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in viale Cesare Minezzi, nella località di San Matteo della Decima. Sul posto ieri sera, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso.