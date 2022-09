Notizia in aggiornamento

Dalle prime informazioni, ma la dinamica è ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter nelle vicinanze del CentroBorgo e, in seguito all'impatto violentissimo, probabilmente contro il guard rail, il mezzo ha preso fuoco e si è tranciato in due. Il corpo del ragazzo è stato sbalzato.

Tragedia in viale de Gasperi nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30. Un 21enne italiano, residente a Bologna, è deceduto dopo un incidente in moto.

Incidente in via De Gasperi, terribile schianto in moto: muore a 21 anni | VIDEO