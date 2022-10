Incidente sulla A13: Daniela muore dopo il ricovero in ospedale

Daniela Primon, aveva 65 anni ed è la vittima (ennesima) dell'incidente è avvenuto ieri in autostrada all'altezza di Altedo.

Come riferisce Padova Oggi, è deceduta dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna

Lo schianto è avvenuto il 1° ottobre alle 11 circa, lungo l'autostrada A13 nei pressi di Altedo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, viaggiava in moto con il marito, quando avrebbe tamponato un auto.

Nell'impatto contro l'auto il suo corpo è rotolato sull'asfalto per decine di metri. E' giunta in ospedale in prognosi riservata, ma oggi, 2 ottobre, i medici che fin da subito l'hanno presa in cura, non hanno potuto far altro che accertarne l'avvenuto decesso.

Il marito, seppur ferito seriamente, non versa il pericolo di vita. E' rimasto illeso il conducente dell'auto dove la moto Yamaha dei coniugi padovani si è schiantata.

Sempre nella giornata di ieri, è morto Leonardo Busi, 21 anni. La sua moto si è schiantata contro un palo in viale Roma, mentre poco lontano alle 4 di ieri mattina aveva perso la vita Alesandro Massa.