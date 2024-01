Tragedia a Budrio: scontro auto-moto, Daniele muore a 43 anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiamava Daniele Caradio, aveva 43 anni ed era un carabiniere. Ha perso la vita sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.

Centauro appassionato, ieri sera poco intorno alle 19.30 stava tornando a casa, a Medicina, in sella alla sua Ducati, dopo aver smontato a Bologna, e si è scontrato frontalmente con un'auto Tesla guidata da una 38enne, un colpo violentissimo che ha sbalzato il 43enne per diversi metri.

Ad allertare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti. Sono arrivate sul posto ambulanza ed auto medica, ma non hanno potuto aiutarlo, Daniele Caradio era morto sul colpo. La conducente dell'auto è stata trasportata al Maggiore in codice di media gravità (2).

Sul posto sono intervenuti i colleghi carabinieri e la polizia locale di Budrio che dovranno chiarire le cause dell'incidente.

Daniele Lascia la moglie e la figli di 10 anni. E' la terza vittima della strada in pochi giorni: Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro sono morti il 25 gennaio a Quinzano, frazione di Loiano, sull'Appennino, i due coniugi stavano raggiungendo la loro casa di montagna a quando, per cause ancora da accertare, sono usciti di strada finendo in un burrone.

Due giorni fa, un altro motociclista è rimasto coinvolto in un incidente a Monterenzio. Per il centauro è stato necessario l’intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco, arrivati dal comando centrale e da quello di Monghidoro attorno alle ore 12.30. Oltre a loro è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna (Saer).