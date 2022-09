Incidente a Castenaso: muore a 21 anni nel frontale con un camion

Ancora una tragedia sulle nostre strade e una giovane vittima di incidente. Questa mattina intorno alle 7.30 un ragazzo di 21 anni ha perso la vita sulle strade di Castenaso.

Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, il ragazzo, alla guida della sua auto, si sarebbe schiantato contro un camion che procedeva in direzione opposta sulla Provinciale Lungosavena, tra Castenaso e Granarolo, rimanendo incastrato nell'abitacolo.

Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i vigili del del fuoco che hanno estratto il 21enne dall'auto, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I cittadini di Castenaso si trovano ancora di fronte lo strazio di giovani vite spezzate: dopo Alessia e Giulia, le due sorelle investite da un treno sui binari della stazione di Riccione, e Sonia Fabbri, 36 anni, morta in un incidente stradale in via Massarenti.

Notizia in aggiornamento