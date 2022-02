Incidente in via Rigosa: rimorchio urta cavalcavia, morto un motociclista

Drammatico sviluppo nell'incidente di via Rigosa, dove una benna rimorchiata ha sbattuto contro un cavalcavia A14. Un ragazzo di 36 anni è morto, in seguito a un incidente che lo ha visto coinvolto mentre era in sella alla sua moto, sempre lungo via Rigosa tra Borgo e Zola.

Ulteriori dettagli non sono ancora noti, ma sembra -da un primissimo riscontro da parte della polizia locale di Bologna, ancora al vaglio- che il 36enne sia finito fuori strada nei minuti successivi alla chiusura della strada in corrispondenza del sottopasso da parte della Polizia locale. Lì la coda improvvisa di veicoli che si è venuta a creare in direzione della Rotonda dei camionisti avrebbe in qualche modo colto di sorpresa il 36enne che in un disperato tentativo di evitare lo schianto ha perso il controllo della sua due ruote, finendo sbalzato fuori strada.

Sopraggiunti sul posto i soccorritori, per lui non c'è stato più nulla da fare. Intanto proseguono le verifiche del cavalcavia della A14: la strada e l'uscita restano chiuse al traffico veicolare.