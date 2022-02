Incidente in via Rigosa: la strada chiusa per almeno tre mesi

Dopo il terribile incidente di oggi su via Rigosa, costato indirettamente la vita a un uomo di 35 anni, la strada e l'annesso cavalcavia coinvolto saranno chiusi almeno per tre mesi. Lo comunica la presidente del quartiere Borgo Reno Elena Gaggioli.

Il Settore Viabilità della Città metropolitana di Bologna ha chiuso la Strada Provinciale 26 nel tratto di via Rigosa tra via San Sebastiano e via Marco Emilio Lepido (rotonda del Camionista). L'accesso è consentito in contromano solo per i residenti.

Per i veicoli che provengono da via Mincio è disposto obbligo a destra su via Rigosa, per i veicoli provenienti da via Cavalieri Ducati obbligo a sinistra su via Rigosa, per i veicoli e mezzi pesanti in arrivo da Zola Predosa sulla via Rigosa obbligo a destra su via Masetti di Zola Predosa con segnaletica di preavviso.