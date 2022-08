Incidente mortale, moto contro furgone: donna di 36 anni morta in via Massarenti | FOTO e VIDEO

In sella allo scooter, poi l'impatto. Ha perso la vita in un incidente stradale contro un furgone la 36enne Sonia Fabbri, originaria di Castenaso. Il terribile schianto si è verificato questa mattina, in via Massarenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi, 31 agosto. A seguito dell'impatto la donna è stata sbalzata dal veicolo atterrando a diversi metri di distanza. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e dell'auto medica, per la 36enne non c'è stato nulla da fare. Illeso il 50enne che guidava il furgoncino.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica, attraverso i rilievi, e gestito il traffico stradale. In base a un primo riscontro, sembra che un furgone Fiat Ducato della ditta di manutenzione Rekeep stava procedendo in direzione periferia, mentre Fabbri stava percorrendo la direzione opposta a bordo di uno scooterone Kymco Agility. A causa dei rilievi e della rimozione dei detriti, la circolazione è risultata rallentata fino alla tarda mattinata.

Forse complice un colpo di sonno o un malore, il furgone ha invaso la corsia opposta, con l'inevitabile impatto. Una morte sulla strada questa che si va ad aggiungere alle altre che nell'ultimo periodo si stanno verificando con una certa frequenza in tutto il territorio metropolitano.

Solo qualche giorno fa, sull'autostrada A14, a perdere la vita era stata Alessia Grimaldi, una ragazza di 23 anni di Castel Maggiore: la sua auto in panne era ferma sulla carreggiata, ed è stata tamponata.

Notizia in aggiornamento