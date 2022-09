Frontale a Castenaso, si chiamava Michael Buriani il 21enne morto

Si chiamava Michael Buriani il giovane di 21 anni che stamattina è morto dopo un incidente frontale a Castenaso. Lo schianto poco prima delle 8 sulla provinciale Lungosavena.

Il giovane, partito dal suo paese, Minerbio, viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Bologna, diretto al lavoro a Granarolo. Per cause ancora da accertare, la macchina si è schiantata contro un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Uno scontro violentissimo, in seguito al quale, purtroppo, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118, il giovane ha perso la vita. Indenne il camionista, 50enne, sotto choc per l'accaduto.

Sulle causa non si esclude un malore o un colpo di sonno; una perdita di controllo del mezzo per velocità o per una distrazione.

La polizia locale di Castenaso è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica. .Su posto stamane anche i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e gli Assistenti Civici di Castenaso.

I cittadini di Castenaso si trovano ancora di fronte allo strazio di giovani vite spezzate: dopo Alessia e Giulia, le due sorelle investite da un treno sui binari della stazione di Riccione, e Sonia Fabbri, 36 anni, morta in un incidente stradale in via Massarenti.