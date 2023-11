Incidente in A14, traffico per 3 chilometri tra Imola e San Lazzaro

Traffico intenso già dalle prime ore della mattina in gran parte del raccordo autostradale attorno a Bologna. Il rallentamento più intenso si trova a sud: sulla A14, coda di tre chilometri per un incidente tra le uscite di Imola e San Lazzaro, al chilometro 40,000, in direzione Bologna. Ancora sconosciute le cause, così come le eventuali persone coinvolte. Traffico intenso tra Borgo Panigale e Bologna, sempre sulla A14, mentre sulla A1 code tra Bologna Casalecchio e il bivio verso Taranto.

(notizia in aggiornamento)