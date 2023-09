Notte folle sull'auto rubata: tra incidenti e inseguimento, cerca di investire un agente

Alla guida di un'auto rubata ha causato un incidente, ha danneggiato diversi mezzi, compresa l'auto della Polizia locale, ha tentato di investire un agente, infine si dato alla fuga a piedi, ma è stato acciuffato e arrestato.

Tutto e iniziato alle 4 di ieri notte, quando due pattuglie della Polizia Locale inviate in zona Casteldebole per un rilievo di un incidente stradale, hanno trovato due auto e una moto in sosta, danneggiati, e una targa abbandonata a terra. Un testimone ha riferito di aver visto un'auto urtare i veicoli e poi darsi alla fuga.

Mentre la pattuglia della Locale ha iniziato la ricerca invano, un agente ha notato una BMW corrispondente alla descrizione, avvicinarsi e aumentare la velocità, ma fortunatamente si è lanciato al lato della strada. L’auto ha quindi proseguito la fuga, inseguita, fino al quartiere Reno, dove il conducente ha urtato un altro veicolo in sosta. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto alle spalle per impedire la fuga, ma non il conducente che ha speronato il veicolo di servizio della Polizia Locale, è sceso ed è scappato a piedi.

Infine è stato raggiunto e bloccato: si tratta di un 26enne che però ha continuato a dimenarsi con violenza, tanto che in ausilio sono arrivate anche altre alcune pattuglie della Polizia di Stato.

Auto rubata e denaro

Durante la perquisizione, all'interno dell'auto risultata rubata sono stati trovati un televisore e del denaro in contanti, mentre addosso all’uomo sono stati rinvenuti alcuni coltelli ed un cacciavite.

Accompagnato al Pronto Soccorso per i graffi e le escoriazioni, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, continuando ad avere atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei sanitari. Durante il trasferimento negli uffici della Polizia Locale, l’uomo ha ha danneggiato a calci e pugni anche il finestrino di una volante del 113.

Dopo gli accertamenti, sono emersi numerosi precedenti per furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato oltre ad obbligo di firma sempre disatteso. E' stato quindi arrestato e, dopo il processo per direttissima, l’arresto è stato confermato ed è scattato il trasferimento in carcere.