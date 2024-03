Inseguimento per le strade di Medicina: 55enne aggredisce i carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima la guida a forte velocità, rischiando di investire un pedone, poi ha evitato il posto di blocco dei carabinieri e quindi è finito in un fosso. Infine, la tentata aggressione ai militari che lo hanno bloccato. È stata una notte travagliata quella di un uomo di 55 anni fermato dai carabinieri a Medicina nella serata di venerdì 1° marzo. L’uomo, un operaio straniero già noto alle forze dell’ordine, è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, essendosi rifiutato di sottoporsi all’alcol test: per questo, la sua patente è stata ritirata, l’auto posta sotto sequestro e lui è finito ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Ma facciamo un passo indietro. Attorno alle ore 23.30 una pattuglia in via Rosta, a Medicina, ha notato una vettura che procedeva a zig zag. I carabinieri hanno subito intimato l’alt all’uomo, che invece di fermarsi ha accelerato, sfidando in velocità i militari. Arrivato su via Rossi, l’uomo è finito fuori strada su una curva a gomito, ma una volta lasciata l’auto ha provato a scappare dai militari, che lo hanno raggiunto e bloccato. Il 55enne ha quindi iniziato a dimenarsi, tentando di sfuggire, e anche una volta dentro l’auto dei carabinieri ha cominciato a prendere a testate il finestrino dall’interno dell’auto. Infine, l’uomo è stato portato in caserma e arrestato. Al momento si trova ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.