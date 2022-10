"Donna, vita, libertà": anche Bologna in piazza contro la repressione in Iran

Nuova manifestazione in piazza del Nettuno a Bologna a sostegno della lotta delle donne iraniane. Al grido di "Donna, vita e libertà" e di "Freedom for Iran", in centinaia si sono radunati anche oggi dopo il sit-in di sabato scorso. Dalla piazza si è levato anche il canto "Bella Ciao" ed erano tanti i cartelli con il volto di Jina Mahsa Amini, la 22enne arrestata e uccisa a Teheran dalla polizia religiosa perché non indossava l'hijab nel modo prescritto dalla legge. Slogan sono stati lanciati anche contro Ali Khamenei, attuale Guida Suprema dell'Iran. (San/ Dire)