Meno nascite, calo delle iscrizioni nelle scuole bolognesi: "Classi con meno alunni e più tempo pieno"

"Forte calo di iscrizioni" per il prossimo anno nelle scuole elementari e medie a Bologna. Lo rileva il coordinamento dei presidenti dei Consigli d'istituto della Città metropolitana, in una lettera inviata al sindaco Matteo Lepore, all'assessore alla scuola, Daniele Ara, al provveditore, Giuseppe Antonio Panzardi, al presidente Stefano Bonaccini e all'assessora regionale Paola Salomoni, come riferisce la Dire.

"Può trasformarsi in una opportunità"

Questa però non deve diventare "un'occasione per risparmiare" ma per investire, mettendo fine alle classi 'pollaio' e aumentando l'offerta di tempo pieno" scrive Cosmo Damiano Modugno, a nome del coordinamento. Il calo delle nascite può quindi "trasformarsi in un'opportunità, potrebbe e dovrebbe essere l'occasione per assicurare un ambiente più 'vivibile', accogliente e stimolante per le studentesse e gli studenti consentendo finalmente la creazione di classi meno numerose, formate da 18-20 alunni, in modo da poter garantire maggiori attenzioni a tutti i ragazzi e le ragazze, in particolar modo agli alunni con Bes, disabilità, a chi emigra da altri Paesi, a chi vive in condizioni familiari più svantaggiate".

Il calo di iscritti "potrebbe anche essere l'occasione per ampliare e aumentare in modo considerevole le classi a tempo pieno, soprattutto in territori che ne hanno bisogno e che lo richiedono a gran voce, perché questa opportunità, prima che una misura di welfare, rappresenta un'indubbia opportunità per lo sviluppo culturale di chi a casa non può godere di adeguati stimoli e sostegni educativi, potendo in tal modo sostenere i più deboli e recuperare le situazioni di svantaggio", osservano i presidenti.