Ispezione nella comunità per minori: trovati coltello e attrezzi da scasso

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato due 17enni, un tunisino e un albanese, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. La denuncia è scaturita nel corso di un’ispezione d’iniziativa che i militari hanno fatto nell’alloggio dei due giovani, domiciliati in una comunità di Bologna per minorenni stranieri non accompagnati.

Durante le operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno trovato un cacciavite e un coltello a serramanico nell’armadietto in uso a uno dei due 17enni, due martelli e un cacciavite nell’armadietto dell’altro coetaneo. I due non hanno fornito alcuna giustificazione in merito a quanto rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri.

L’ispezione è terminata col rinvenimento di altri oggetti di provenienza sospetta all’interno della comunità circa i quali sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari: una batteria per E-Bike e un monopattino elettrico.