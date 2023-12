Ladri in casa con le torce, le foto finiscono sui social

Dei rumori improvvisi, e poi la luce delle torce. Erano dei ladri, entrati in casa probabilmente per rubare soldi e oggetti preziosi. È il racconto fatto da Michele Laganà, che sui social ha pubblicato le immagini delle telecamere che hanno immortalato i delinquenti all'opera nella sua villa di Rastignano di Pianoro: "Cari amici sono entrato i ladri in casa nostra, ladri che rubano nelle ville al buio con le torce - si legge nel post su Facebook -. Per fortuna in quella casa non c'è niente da rubare, peggio per loro. Chi dovesse riconoscerli lo segnali ai carabinieri".

Tanti gli amici e i conoscenti che hanno commentato al post raccontando la propria esperienza di furto in appartamento, un fenomeno che a quanto pare nel Bolognese è sempre più diffuso non solo in provincia ma anche in città. " La situazione è fuori controllo. Proprio oggi un'amica mi ha raccontato che sono andati anche da lei, hanno segato le inferiate, rotto un vetro con una mazza e svaligiato la casa portato via di tutto", racconta una residente in via Siepelunga. Episodi simili anche a San Lazzaro e nella località Castel de' Britti, è la testimonianza di un altro utente, dove solo i proprietari della casa, rientrati appena in tempo, sono riusciti a mettere in fuga i ladri.